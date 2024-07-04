Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Balkan Halk Oyunları Festivali Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birinci Balkan Halk Oyunları Festivali, 7 ülkeden ekiplerin ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Festivalde, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan'dan halk oyunları ekipleri yer alıyor.

Birinci Balkan Halk Oyunları Festivali, 7 ülkeden ekiplerin ve ziyaretçilerin katılımıyla Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kentteki halk oyunları dernekleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği festivalde, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan'dan halk oyunları ekipleri yer alıyor.

Yöresel kıyafetlerin giyildiği, katılımcı ülke bayraklarının açıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik kapsamında kentte bulunan 450 halk dansçısı, gezdikleri ilçelerde yöresel oyunlarını sergiliyor.

Gölcük, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde devam edecek festival, 7 Temmuz'da Karamürsel sahilindeki organizasyonla sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Azerbaycan Macaristan Sırbistan Makedonya Moldova Kocaeli Festival Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Bakmadan Geçme

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak ? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Temmuz Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Uçuk neden çıkar? Uçuk çıkması ne anlama gelir? Uçuk ne zaman geçer?
Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım

Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title