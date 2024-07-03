'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı üçlü görüşmeye dair detayları paylaştı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan'ın birçok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak iş birliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti.