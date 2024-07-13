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Corendon Alanyaspor, Neftçi Bakü'ye 3-1 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor'un golünü maçın 51. dakikasında Veysel Karani Ünal kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye 3-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki takım, kamp yaptıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Akdeniz ekibi, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Alanyaspor'un golünü maçın 51. dakikasında Veysel Karani Ünal kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Veysel Karani Azerbaycan Erzurum Bakü Futbol Spor Güncel Haberler

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