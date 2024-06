Azerbaycan askerleri, Türkiye'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçta sevinçten havalara uçtu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip etti.

SON GOLLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycanlı askerlerin, Çekya- Türkiye maçını izlediği anları X'teki sosyal medya hesabından paylaştı. Azerbaycan askerleri, Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golünde büyük sevinç yaşadı.

"TEŞEKKÜRLER CAN AZERBAYCAN"

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşıma "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek! Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz!" notunu düştü.