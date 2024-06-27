Üye Girişi
Haberler

Azerbaycan askerleri, Türkiye'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçta sevinçten havalara uçtu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Nefes kesen maç sadece Türkiye'den değil, Azerbaycan'dan da takip edildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golünde büyük sevinç yaşadı. O anları ise Milli Savunma Bakanlığı, "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek! Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları" notuyla paylaştı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip etti.

SON GOLLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycanlı askerlerin, Çekya- Türkiye maçını izlediği anları X'teki sosyal medya hesabından paylaştı. Azerbaycan askerleri, Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golünde büyük sevinç yaşadı.

"TEŞEKKÜRLER CAN AZERBAYCAN"

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşıma "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek! Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz!" notunu düştü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Milli Savunma Bakanlığı Cenk Tosun Azerbaycan Karabağ Türkiye Spor Dünya Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 İşte sıradaki rakibimiz! EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

İşte sıradaki rakibimiz! EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

 Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da

Son anlar nefes kesti! A Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16'da
500

Yorumlar (1)

Uğur Türközü:

Ayrı gayrı iki millet değil . Tek millet tek vatanız Türk kardeşlerimizsiniz . Derdiniz derdimiz sevinciniz sevincimiz…

24
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title