Azerbaycan askerleri, Türkiye'nin Çekya'yı mağlup ettiği maçta sevinçten havalara uçtu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Nefes kesen maç sadece Türkiye'den değil, Azerbaycan'dan da takip edildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golünde büyük sevinç yaşadı. O anları ise Milli Savunma Bakanlığı, "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek! Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları" notuyla paylaştı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip etti.
SON GOLLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycanlı askerlerin, Çekya- Türkiye maçını izlediği anları X'teki sosyal medya hesabından paylaştı. Azerbaycan askerleri, Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golünde büyük sevinç yaşadı.
"TEŞEKKÜRLER CAN AZERBAYCAN"
Milli Savunma Bakanlığı, paylaşıma "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek! Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz!" notunu düştü.