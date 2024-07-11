SAÜ ile Azerbaycanlı yetkililer arasında siber güvenlik işbirliği görüşmesi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Azerbaycanlı yetkililer arasında siber güvenlik alanında işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmetleri yetkilileri tarafından üniversiteye ziyaret gerçekleştirildi.

Azerbaycan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Başkanı Davud Rustamov, Devlet Güvenlik Hizmetleri Akademisi Başkanı Elshad Nasirov, Blackbox Security Düşünce Kuruluşu Başkanı Kürşat Oğuzhan Akıncı ve Branddefense Üst Yöneticisi Caner Köroğlu eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette yapılacak işbirlikleri masaya yatırıldı.

Ziyarette Davud Rustamov ile Elshad Nasirov'un üniversitenin siber güvenlik altyapısını ve projelerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

CENTERSAU Koordinatörü ve Rektör Danışmanı SAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özçelik, Azerbaycanlı misafirlerine üniversitenin mevcut projeleri ve siber güvenlik alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında üniversitenin kritik altyapıların güvenliği konusunda yapılan araştırmalar ve geliştirmeler için önemli bir rol oynayan Kritik Altyapılarının Güvenliği Test Yatağı ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da siber güvenlik alanında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleri arasındaki işbirliklerinin artırılmasının önemine değindi.

Rustamov da Sakarya Üniversitesinin bu alandaki çalışmalarının etkileyici olduğunu belirterek, bu tür işbirliklerinin her iki ülkenin de siber güvenlik kapasitelerini artıracağını anlattı.

Nasirov ise iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür ziyaretlerin ve işbirliklerinin bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağını aktardı.

Kürşat Oğuzhan Akıncı ve Caner Köroğlu, görüşmeler sırasında siber güvenlik alanında karşılaşılan ortak tehditler ve buna karşı geliştirilen stratejiler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, tarafların siber güvenlik konusunda ortak adımlar atma ve gelecekte daha sıkı işbirlikleri gerçekleştirme konusundaki temennileriyle sona erdi.