Üye Girişi
Haberler

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde mühimmat ve mayınlar bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yapılan aramalarda Hocalı ilinde çok sayıda mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayın bulundu. Azerbaycan Ordusu'nun çalışmaları sonucu mühimmatlara el konuldu ve etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Hocalı ilinde çok sayıda mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayın bulunarak etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023'te Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerine yönelik terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede mühimmatlar ve patlayıcı maddelere yönelik aramalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Hocalı ilinde yapılan mühendislik keşifleri sırasında Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ve yasadışı Ermeni silahlı gruplara ait çok sayıda mühimmat, top mermisi ve mayın bulundu. Azerbaycan Ordusu'nun istihkam ve tahkimat birliklerinin faaliyeti sonucu Hocalı ilinde bulunan mühimmat ve mermilere el konuldu. Ayrıca bölgede bulunan mayın ve patlamamış mühimmatın tespiti ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.

Bakanlık, Hocalı'da bulunan mühimmat, patlamamış top mermileri ve mayınların görüntülerini paylaştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Azerbaycan Karabağ Savunma Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

 Mehmet Özhaseki, 'Çalışmaya devam edeceğiz' paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı

 Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi

Sokak ortasında karısını yumrukluyordu, yoldan geçen genç adam tarafından etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title