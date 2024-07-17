Erzurumspor FK, Sabail ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Azerbaycan temsilcisi Sabail ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Eren Tozlu'nun attığı gollere Sabail 2 golle karşılık verdi. Müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 2-2 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden iki ekip, hazırlık maçında karşılaştı.
Müsabakanın 5. ve 10. dakikasında Erzurumspor FK'nin Eren Tozlu'yla bulduğu gollere Sabail de 2 golle karşılık verdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı.