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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 31 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Futbolseverlerin merakla beklediği 31 Mayıs 2024 Perşembe gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mayıs 2024 Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mayıs 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Roma ve Milan arasında bir hazırlık maçı, Türkiye ile Azerbaycan arasında UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri, ve Suudi Arabistan'da Al Hilal ile Al Nassr arasında bir Sampiyonlar Kupası final maçı var. Roma - Milan maçı saat 14:00'te, Türkiye - Azerbaycan maçı saat 20:00'de ve Al Hilal - Al Nassr maçı saat 21:00'de başlayacak. Yayın detayları arasında TRT Spor, CBC Sport, S Sport Plus, TV 8 Buçuk ve Exxen gibi platformlar bulunuyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA?

14:00 - Roma vs. Milan - Hazırlık Maçı (Yayın Yok)

20:00 - Türkiye vs. Azerbaycan - UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri (TRT Spor, CBC Sport)

21:00 - Al Hilal vs. Al Nassr - Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupasi Final (S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen)

Emir Ceran
Emir Ceran
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