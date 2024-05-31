Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 31 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Roma ve Milan arasında bir hazırlık maçı, Türkiye ile Azerbaycan arasında UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri, ve Suudi Arabistan'da Al Hilal ile Al Nassr arasında bir Sampiyonlar Kupası final maçı var. Roma - Milan maçı saat 14:00'te, Türkiye - Azerbaycan maçı saat 20:00'de ve Al Hilal - Al Nassr maçı saat 21:00'de başlayacak. Yayın detayları arasında TRT Spor, CBC Sport, S Sport Plus, TV 8 Buçuk ve Exxen gibi platformlar bulunuyor.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA?

14:00 - Roma vs. Milan - Hazırlık Maçı (Yayın Yok)

20:00 - Türkiye vs. Azerbaycan - UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri (TRT Spor, CBC Sport)

21:00 - Al Hilal vs. Al Nassr - Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupasi Final (S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen)