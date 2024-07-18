Erzurumspor FK, Sebail FK ile berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Erzurumspor FK, Erzurum'da kamp yapan Azerbaycan takımlarından Sebail FK ile karşılaştı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde oynanan maç berabere sonuçlandı.

Mavi-beyazlı takımın Yüksek İrtifa Kamp merkezinde Azerbaycan temsilcisi Sebail Fc ile yaptığı hazırlık karşılaması 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor'un golleri 5 ve 10. Dk Eren Tozlu'dan, misafir takımın golleri ise 45'nci dakikada Soulyman Allouch'dan ve 56'da da Dmytro Lytvyn'dan geldi. Teknik Direktör Hakan Kutlu bir çok oyuncusuna şans tanıyarak onların performansını görmeye çalıştı. Bu arada alt yapıdan da bazı futbolcularda denenmiş oldu. İkinci etap kampı çerçevesinde; 20 Temmuz Cumartesi / 17.00 Erzurumspor FK - Neftçi Bakü ve 23 Temmuz Salı / 17.00 Erzurumspor FK - Sivasspor hazırlık maçlarını yapacak. - ERZURUM