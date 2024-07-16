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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti

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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın 2023'teki silahlı saldırının ardından diplomatik görevlilerini geri çektiği Tahran Büyükelçiliği'nin yeniden faaliyete geçmesine ilişkin açıklama yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın 2023'teki silahlı saldırının ardından diplomatik görevlilerini geri çektiği Tahran Büyükelçiliği'nin yeniden faaliyete geçmesine ilişkin "Bölgenin istikrarı ve iş birliği ruhu bakımından önemli buluyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, " "Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik bağların yeniden olağan seviyesine ulaşmasını, bölgenin istikrarı ve iş birliği ruhu bakımından önemli buluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Silahlı saldırının ardından faaliyetleri durdurulmuştu

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetleri, 27 Ocak 2023'te düzenlenen silahlı saldırının ardından durdurulmuştu. Bir güvenlik amirinin öldürüldüğü, iki güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırının ardından Azerbaycan hükümeti, İran yönetiminin yeterli güvenlik önemleri almadığını belirtmiş ve 29 Ocak'ta Büyükelçilik çalışanları ve aile üyeleri ile birlikte toplam 53 kişinin ülkeye dönmesine karar vermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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