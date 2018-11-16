Atiker Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a 5 Yıllık Sözleşme
Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman'a 5 yıllık sözleşme önerecek. Tecrübeli hoca, Pazartesi günü Konya'ya gelecek.
Süper Lig'de 12. hafta sonunda 17. puanla 9. sırada olan ve son Ankaragücü maçını kazanan Atiker Konyaspor'da sürpriz bir kararla Rıza Çalımbay'ın görevine son verilmişti. Bu gelişme üzerine Yeşil-Beyazlılar'da gündeme tek bir isim geldi. O da; kulübe tarihi başarılar yaşatan Aykut Kocaman.
PAZARTESİ GÜNÜ KONYA'YA GELECEK
Başkan Hilmi Kulluk ve İkinci Başkan Selçuk Aksoy'un temasa geçtiği deneyimli teknik adamın pazartesi günü görüşme yapmak üzere Konya'ya geleceği ifade edildi. Kocaman'ın da yeniden Konyaspor'da çalışmaya sıcak baktığı ifade edilirken taraftar da omuzlarda uğurladığı başarılı hocanın imza atmasını iple çekiyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Atiker Konyaspor Yönetimi, Aykut Kocaman'la uzun vadeli bir plan hazırlığı içerisinde. Edibilen bilgiye göre yönetim, Kocaman'a 5 yıllık sözleşme önerecek. Altyapıyı da içeren büyük bir projeyi harekete geçirecek. (Fanatik)
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Yuh Olsun Aykut Kocamana Rıza Çalımbay Gibi Efendi Bir Adamı Harcatıp kendisi Konyasporun başına geçmeye çalışıyor madem o kadar seviyordu neden bırakıp gitti bir yuh ta Konya Spor Yönetimine neyine güvenerek sahiplendiniz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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aykut hoca konyaya giderse fenerden alacağı tazminat hakkından vazgeçmiş sayılacakmı?konyada başarısız olup ayrılırsa konya dan ve fenerden tazminat almaya devam edecekmi. KAFAMDA DELİ SORULARCevap Yaz 2 Yayından KaldırBİR YORUM: Muhasebecisimisin?2 Yayından Kaldır
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İki yıl önce oldugu gibi yine satar konyayı bırakır biz ülke olarak bu yüzden ilerliyemiyoruzCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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papaz her gün pilav yemez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır