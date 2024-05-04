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Konya'da Çocuklara Spor Yetenek Taraması Yapıldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde çocukların spor branşlarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri için yetenek taraması yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenörleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada çocukların fiziksel özellikleri ve yetenekleri test edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çocukların spor branşlarına yönlendirilmesi ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri için yetenek taraması yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenörleri Karapınar ilçesinde spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla bir çalışma yürüttü. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde öğrenciler Karapınar Gençlik Merkezi salonunda yapılan etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Programın ilk aşamasında 10 parametreden oluşan test ve ölçümler yapıldı. Çocukların boy, kilo, kulaç uzunluğuna bakıldı. Esneklik, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama, geriye top atma, çeviklik ve 20 metre sürat testlerinden geçen çocuklar kendilerine uygun spor branşını buldu. Programın ikinci aşamasında spora özel yeteneği olduğu saptanan çocukların 10 aylık Sporcu Gelişimi ve Eğitimi Programına dahil edileceği kaydedildi. Üçüncü aşamada ise yapılacak testlerde daha kapsamlı şekilde dayanıklılık, koordinasyon, denge ve görsel reaksiyon kapasiteleri ölçülecek. Son olarak çocukların uygun bulundukları branşlar belirlenecek. Tüm bu aşamaları tamamlayan öğrencilere bir spor karnesi verileceği ifade edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Karapınar Gençlik Konya Spor Spor Güncel Haberler

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