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Alexander Sörloth tarihe geçti! Şota...

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Alexander Sörloth, ligde 30 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 44 maçta 29 gol kaydetti.

Alexander Sörloth tarihe geçti! Şota...
06.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:26

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Alexander Sörloth, ligde 30 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 44 maçta 29 gol kaydetti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri

havalandırmıştı.

Ligde 39 puanlık katkı

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 61 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti.

Sörloth, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında birer, Beşiktaş müsabakasında 2 gol attı.

Kariyerinin en golcü dönemi

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 21 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

Şota Arveladze'ye 4 gol kaldı

Sörloth'un, bordo-mavili takımın ligde tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'yi yakalamasına 4 gol kaldı.

Bordo-mavili futbolcu, ligde kalan 4 haftada 4 gol atması halinde 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'nin gol sayısına ulaşmış olacak.

Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 golle ligde 19 gole ulaşmış, Oscar Cardozo'yu gol sayısında geride bırakmıştı.

Norveçli oyuncu, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.

"Üç büyükler"i boş geçmedi

Sörloth, Trabzonspor'un "üç büyük" rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı göstererek lig ve kupada toplam 9 gol kaydetti.

Golcü oyuncu, ligde bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe, 1-1 ve 3-1'lik Galatasaray maçlarında birer, deplasmanda 2-2 biten Beşiktaş karşılaşmada da 2 gol attı.

Norveçli futbolcu, Fenerbahçe ile kupada ilk Trabzon'da oynanan karşılaşmada 1, İstanbul'da oynanan karşılaşmada da 2 gol atarak 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sörloth, "üç büyük" rakip karşısında 9 golün 5'ini Fenerbahçe filelerine gönderdi.

İstanbul takımlarına 14 gol

Sörloth lig ve kupada İstanbul'un tüm temsilcilerine 14 gol kaydetti.

"Üç büyükler"e lig ve kupada toplam 9 gol atan Sörloth, ligde Kasımpaşa'ya iki maçta 4, Medipol Başakşehir'e de 1 gol attı.

Kaynak: Hürriyet

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