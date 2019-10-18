Af Örgütü'nden Türkiye'ye suçlama

18.10.2019 21:53

Uluslararası Af Örgütü, Türk ordusu ve müttefiki olan milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda savaş suçu işlemekle itham etti.Uluslararası Af Örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki Suriye Milli Ordusu'na (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) bağlı milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda ağır insan hakları ihlallerinde bulunmak ve savaş suçu işlemekle suçladı.



Af Örgütü'nden Cuma günü Berlin'de yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda sivillerin de yaralandığı veya öldürüldüğü belirtildi. "Meskün yerlere keyfi saldırılara ilişkin yoğun kanıtlar" olduğuna dikkat çekilerek bir apartman, bir fırın ve bir okula saldırı düzenlendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Suriyeli Kürt siyasetçi Hevrin Halef'in Suriye Milli Ordusu'nun bir parçasını oluşturan Ahrar el-Şarkiye adlı gruba mensup kişiler tarafından öldürüldüğü bilgisi yer aldı.



Af Örgütü'nün hazırladığı rapor 12 ile 16 Ekim tarihleri arasında aralarında doktor, ilk yardım personeli, kaçmak zorunda kalan siviller, gazeteciler ve yardım örgütlerinin temsilcilerinin bulunduğu 17 görgü tanığının ifadesine dayanıyor.



Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatının bölgede yaşayan siviller üzerinde "korkunç etkilerinin" olduğunu belirterek "Yine evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını, bombardıman, kaçırılma ve öldürülme korkusu altında yaşadıklarını" söyledi.



Ölen sivillerin sayısına ilişkin bilgiler çelişkili



Türkiye'nin askeri harekata başladığı 9 Ekim'den beri bölgede kaç sivilin öldüğüne dair çelişkili bilgiler bulunuyor.



Af Örgütü'nün açıklamasına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimin sağlık yetkilileri 17 Ekim'e kadar aralarında 18 çocuğun bulunduğu en az 218 sivilin öldüğü bilgisini verdi.



Af Örgütü, Türk yetkililerin 15 Ekim'de 18 sivilin öldüğü, 150 sivilin yaralandığı bilgisini verdiğini aktardı.



Londra merkeli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre askeri harekatın başlamasından bu yana bölgede en az 72'si sivil olmak üzere yaklaşık 500 kişi öldürüldü, 300 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.



Birleşmiş Milletler ise bölgede yaklaşık 166 bin kişinin kaçmak zorunda kaldığını tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, kaçan insanların kamplara yerleştirildiğini veya tanıdık ve akrabalarının yanına gittiğini belirtti. Bunun yanı sıra yüzlerce kişinin de Irak'a kaçtığı kaydedildi.



Erdoğan'dan iddialara yanıt



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da yabancı basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda konuyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Suriye Milli Ordusu içinde bu tür hataları yapanların bulunduğunu belirten Erdoğan, ordunun konuyu araştırdığını ve istihbarat yöntemleri ile sorumluların bulunacağını ifade etti.



AFP,dpa,epd/JD,HS



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