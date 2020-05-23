Adana ve Osmaniye'de bayram arifesinde şehitlikler unutulmadı
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Adana ve Osmaniye'de bayram arifesinde şehitlikler unutulmadı

Adana ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Adana ve Osmaniye'de bayram arifesinde şehitlikler unutulmadı
23.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:18

Adana ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, şehit ailelerini araçlarla evlerinden alarak şehitliğe götürdü.

Burada düzenlenen programda, şehitler için dualar okundu. Daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehit polis memuru Yalçın Palıt'ın annesi Raziye Palıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini şehitliğe getiren polislere teşekkür ederek, "Oğlum şehit olalı 5 yıl oldu ama daha dün gibi. Acısı büyük. Oğlumun meslektaşlarından Allah razı olsun." dedi.

Osmaniye

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler Ramazan Bayramı dolayısıyla Osmaniye İl Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyarette, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, şehitler için dua etti.

Vali Coşkun ve beraberindekiler şehit mezarlarını karanfil bıraktı.

Ziyarete, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, askerler ve dernek üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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