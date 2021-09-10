Hollanda yenilgisi sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan Şenol Güneş, yaptığı açıklamalar ile gündeme oturmuştu. 10 Eylül günü yapılan açıklamayla Milli Takım teknik direktörlüğünden ayrılan Şenol Güneş'in yerine kimin geçeceği en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Konuyla alakalı internette en çok "A Milli Takım teknik direktörü kim olacak? A Milli Takım teknik direktör adayları kimler? Şenol Güneş'in yerine kim gelecek? Milli Takım teknik direktörü kim olacak? Milli Takım teknik direktörü adayları kimdir?" soruları merak ediliyor. Milli Takım teknik direktörlüğü için en çok sosyal medya gündeminde konuşulan isimler ise Okan Buruk, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Joachim Löw, Andre Villas Boas, Ünal Karaman, Antonio Conte, Slaven Biliç, Emre Belözoğlu ve Andriy Shevchenko isimleri gündemde.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Şenol Güneş'in ayrılığından sonra Milli Takım teknik direktörlüğü için adaylar konuşulmaya başlandı. A Milli Takım teknik direktörü adayları olarak en çok konuşulan isimler ise Okan Buruk, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Joachim Löw, Andre Villas Boas, Ünal Karaman, Antonio Conte, Slaven Biliç, Emre Belözoğlu ve Andriy Shevchenko.

ABDULLAH AVCI VE SERGEN YALÇIN ZOR!

İsmi geçen adaylar arasında yer alan Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın Trabzonspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapması iki hocanın ihtimallerini düşürüyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 2 Kupa kazanan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve yatırımlarından dolayı ihtimali düşük olarak görülüyor.

Abdullah Avcı'nın da Trabzonspor'da lige iyi başlaması ve aldığı yüksek profilli oyuncular ile uzun yıllar hasret olunan Şampiyonluk için iddialı olmasından dolayı diğer adaylara nazaran daha zor ihtimal olarak görülüyor.

BOŞTA OLAN İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR!

10 Aday içerisinden herhangi bir kulüp çalıştırmayan isimler ise dikkat çekiyor. Okan Buruk, Joachim Löw, Andre Villas Boas, Ünal Karaman, Antonio Conte, Slaven Biliç, Emre Belözoğlu ve Andriy Shevchenko, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya göre daha yüksek ihtimalli olarak görülüyor.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

EMRE BELÖZOĞLU

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra Şenol Güneş'ten yardımcılık ve çeşitli kulüplerden teknik direktörlük teklifi alan Emre Belözoğlu, şu an için boşta. Fenerbahçe'deki görevi sırasında bile planının bu kadar erken teknik direktörlük yapmamak olduğu ve kariyeri için başka türlü bir planlaması olduğunu belirten Emre Belözoğlou için Türk Milli Takım Teknik Direktörlüğü yakıştırması yapılsa da kabul etmesi mümkün görünmüyor.



EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe, Galatsaray, Newcastle United, Atletico Madrid, Başakşehir ve İnter forması giymiş eski milli futbolcu.

Futbol sonrası kariyeri

Fenerbahçe Sportif Direktörlüğü

28 Ekim 2020'de Fenerbahçe ile 1 yıllık Sportif Direktörlük anlaşması imzaladı ve Fenerbahçe Futbol A Takımının sportif direktörü oldu. İmza töreni Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı. Emre Belözoğlu üzerinde emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti: "Yedikule-Zeytinburnu arasında geçen bir çocukluğum oldu. Bu vesileyle bende emeği olan bütün hocalarıma, Galatasaray altyapısı da dahil olmak üzere bütün hocalarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Aralarında vefat eden bazı insanlar da var, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

25 Mart 2021'de Fenerbahçe yönetimi, 20-21 sezonunun başında göreve başlayan teknik direktör Erol Bulut ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı. Erol Bulut'un yerine ise takımı yönetmek üzere "teknik sorumlu" olarak Emre Belözoğlu getirildi. Şampiyonluğu bir galibiyet ile kaçırmasının ardından sezon sonu yollar ayrıldı.

OKAN BURUK

Medipol Başakşehir ile şampiyonluk, Akhisarspor ile Türkiye Kupası gibi başarılar yaşayan Okan Buruk, turuncu lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra gelen teklifleri kabul etmedi. Bir ara ismi Galatasaray için de geçen Okan Buruk, yerli isimler arasında en başarılı ve en genç olanlarından biri olarak kabul görüyor. Milli Takımın EURO 2000 ve 2002 Dünya Kupası gibi tarihi başarılarında da oyuncu olarak kadroda bulunan Okan Buruk da Türk futbolunun yeni patronu olabilir.



OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk (19 Ekim 1973, İstanbul), orta saha mevkiinde Galatasaray, İnter, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir forması giymiş eski Türk millî futbolcu ve teknik direktördür.

Teknik direktörlük kariyeri

Guus Hiddink döneminde A millî takım İdari Koordinatörlüğü görevini yürüten Buruk, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle 2011 Kasım ayında yardımcı antrenör oldu.

Elazığspor

2013 yılı Ağustos ayında Abdullah Avcı'nın görevinden istifa etmesiyle millî takımdaki görevinden ayrılan Buruk, 30 Ekim 2013'te Elazığspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Elazığspor başında ligin 10. haftasında görevine başlayan Buruk'un bu ilk teknik direktörlük deneyimi oldu. Ancak sezon sonunda takımı bir alt lige düştükten sonra 2 Haziran 2014'te görevinden istifa etti.

Gaziantepspor

2014/15 sezonunda Gaziantepspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Sezon sonunda takımı ligi orta sıralarda tamamlayan Buruk, gelecek sezon ile ilgili yönetimle anlaşamaması nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.

Sivasspor

26 Ekim 2015 tarihinde Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ligin 10. haftasında görevine başlayan Buruk, 11 maçta alınan 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda teknik direktörlük görevinden istifa etti.

Göztepe

Buruk, 2016 yılı Haziran ayında 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın 2016-17 sezonunun ilk yarısındaki performansının ilerleyen haftalarda düşüşe geçmesi ve son olarak Eskişehirspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrasında 20 Mart 2017'de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Akhisar Belediyespor

28 Mart 2017 tarihinde Tolunay Kafkas'tan boşalan Akhisar Belediyespor teknik direktörlüğü görevine 1,5 yıllığına getirildi.

Buruk yönetiminde 2017-18 Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenen Akhisar Belediyespor'a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Okan Buruk takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor

19 Eylül 2018 tarihinde İbrahim Üzülmez'in ardından Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine getirildi.

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19 Temmuz 2020 tarihinde Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul Başakşehir takımıyla teknik direktör olarak ilk Süper Lig kupasını ve kariyerinde ikinci kupasını kazandı. 29 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir takımıyla karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmıştır.

SLAVEN BILIC

Hırvatistan Milli Takımı'nda Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic gibi isimlerle yeni bir jenerasyon ortaya koydu. 2006 Dünya Kupası'na gidemeyen Hırvatistan'ı, EURO 2008'e Wembley'deki İngiltere galibiyetiyle götürdü. EURO 2012'ye ise Howard Webb'in çok tartışmalı kararlarıyla veda ettiler. Bilic'in kurduğu jenerasyonla Hırvatistan, 2016 Dünya Kupası'nda final dahi yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Hajduk, Lokomotiv, Beşiktaş, West Ham, Ittihad, West Brom'u çalıştırdı ve şu an BJ Guoan'da görev alıyor.



SLAVEN BİLİÇ KİMDİR?

Slaven Bilic11 Eylül 1968, Split, Yugoslavya'da doğmuş avukat, müzisyen, teknik direktör ve Stoper mevkiinde forma giymiş eski Hırvatistan Millî futbolcu olan Hırvat futbol adamı.



Teknik direktörlük kariyeri

Hajduk Split'te İlk hocalık deneyimine imzasını atan 34 yaşındaki Bilic, Arsène Wenger ve Marcello Lippi'yi de bu dönemde ziyaret ederek, iki ünlü hocanın deneyimlerinden yararlanmıştı.

Hajduk Split

Teknik direktörlüğe, futbola başladığı takım olan ve jübilesini de yaptığı kulüp olan Hajduk Split'te başladı. 34 yaşında teknik direktör olan Bilic, 2001-2002 sezonunda görev yaptı. 21 Kasım 2001'de göreve başlayan Bilic, Nenad Gracan'ın yerine geçmişti. 4 gün sonra NK Osijek karşısında ilk maçına çıkıp, ilk galibiyetini 2-1 ile aldı. Oynadığı 15 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, sadece 2 kez yenildi. Sezon sonunda lig şampiyonu NK Zagreb'in iki puan arkasında ikinci oldu. Hrvatski nogometni kup çeyrek finalinde NK Varteks'i 2-1 yense de bir önceki hoca Gracan'ın istifasına yol açan 3-1'lik yenilgi yüzünden elendiler. Sezon sonunda ise görevi bıraktığını açıkladı.

Hırvatistan U-21

Hırvatistan U-21 Takımının Antrenörlüğünü yapmıştır. U-21 dönemi, onu A Takım'a hazırladı. 2004 yılında başladığı bu görevde hedefi, takımı 2006 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na hazırlamaktı. 3 Eylül 2006'da Macaristan'ı 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Hırvatistan, eleme grubunu 10 maçta 8 galibiyet ile birinci bitirmişti. Ancak play-off'larda Sırbistan & Karadağ'a elenip, turnuvaya katılamadılar.

Hırvatistan

Bilic, Hırvatistan'ın başında olduğu dönemde.

2006 FIFA Dünya Kupasından sonra kovulan Zlatko Krancjar'ın yerine 2006 yılında ise Hırvatistan A millî takımının hocası oldu. Takımı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına soktu. Burada çeyrek finalde Türkiye'ye uzatmaya giden maçta penaltılarda elendi. Yine de takımı bırakmadı.

Lokomotiv Moskova

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında Lokomotiv Moskva'nın başına geçmiştir. Lokomotiv Moskva Alınan kötü sonuçların ardından istifası istendi ama kulübün kadın başkanı Olga Smorodskaya, onun yanında oldu. Ancak takım sezonu 43 puanla 9. sırada bitirince, 18 Haziran 2013 tarihinde takımı ile karşılıkla olarak yollar ayrılmıştır.

Beşiktaş JK

2013-14 sezon öncesinden Beşiktaş ile 2+1 yıllık anlaşma imzalamıştır. Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklamada Slaven Bilic'in Beşiktaş Futbol Takımının teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Slaven Bilic'li Beşiktaş ligi 63 puanla 3. sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 4. turda 2-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında rövanşında Tromsø'yu 3-0 mağlup edip turu geçmelerine rağmen UEFA tarafından 1 yıl avrupa kupalarından men edildiler. Türkiye Kupası'da ise 4. turda Bucaspor'a elendiler.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Grup aşamasında Tottenham, Partizan ve Asteras Tripolis takımları ile birlikte aynı gruba düştü ve bu grupta son maçta Tottenham'ı 1-0 yenerek gruptan lider olarak çıktı. Son 32 turundaki rakibiyse İngiliz devi Liverpool oldu. Her iki maçın 90 dakikası 1-0 bitince maç uzatmalara ve uzatmalarda da gol çıkmayınca penaltılara gitti. Beşiktaş penaltılarda rakibini 5-4 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Son 16 turunda rakibi karşısında pek favori olarak görünmeyen Club Brugge oldu. Rakibe dramatik bir şekilde deplasmanda 2-1, iç sahada ise 3-1 lık sonuçlarla mağlup olarak elendiler. 29 Mayıs 2015 tarihinde Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı 2014-2015 sezonunun son maçında Beşiktaş camiasına veda etmiştir.

West Ham United

9 Haziran 2015 tarihinde West Ham United ile 3 senelik sözleşme imzaladı. 6 Kasım 2017 tarihinde ise görevine son verildi.

Beijing Guoan

6 Ocak 2021'de Bilic, iki yıllık sözleşme ile Beijing Guoan'ın baş antrenörü olarak seçildi.

ANDRİY SHEVCHENKO

Futbol kariyeri başarılarla dolu olan Ukraynalı yıldız Andriy Shevchenko, teknik adamlık kariyerine de Ukrayna Milli Takımı'yla başladı. EURO 2020'de takdir toplayan bir Ukrayna Milli Takımı ortaya koyan Sheva, sözleşmesi sona erdiği ve başka heyecanlar istediği için görevinden ayrıldı. Shevchenko şu an boşta ve yeni bir teklif bekliyor.



ANDRİY SHEVCHENKO KİMDİR?

Andriy Shevchenko,29 Eylül 1976, Kiev Oblastı), Ukraynalı eski futbolcudur. 28 Temmuz 2012'de futbolu bırakmıştır. Milan efsaneleri arasında yer alan Shevchenko Ukrayna Milli Takımı'nda Mykhailo Fomenko yardımcı antrenörlüğü ile göreve başlamıştır. Mykhailo Fomenko ayrılmasının ardından Andriy Shevchenko göreve getirilmiştir. 2016 ile 2021 yılları arasında 5 yıl bu görevi yapmasının ardından sözleşmesi bittikten sonra görevinden ayrılmıştır.

JOACHİM LÖW

Almanya Milli Takımı'nda sürekli yenilenen ve genç oyuncularla desteklenen bir projeyi ülke çapında federasyonla birlikte yapılandıran Löw, Panzerler'in başından ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe gitmedi. Dünya Kupası başarısı da olan Löw, Türk futboluna da yabancı değil...

JOACHİM LÖW KİMDİR?

Joachim Löw3 Şubat 1960 yılında doğan, Alman eski futbolcu ve teknik direktör. Almanya ile 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nı almayı başarmıştır.



İlk yılları

Löw teknik direktörlük kariyerine hâlâ futbol oynarken FC Winterthur'un genç takımında başladı. 1994-95 sezonunda FC Frauenfeld takımında futbol oynarken teknik direktörlük yaptı.

VfB Stuttgart

1995-96 sezonunda VfB Stuttgart'ta teknik direktör Rolf Fringer'in yardımcılığını yaptı. Fringer İsviçre millî takımına geçince Ağustos 1996'da geçici teknik direktörlük yaptı. Sonra kalıcı oldu. "Sihirli üçgen" adı verilen Krasimir Balakov, Giovane Élber, ve Fredi Bobic'in oynadığı takım 1996-97 sezonunda DFB-Pokal'i kazandı. Sonraki sezon Bundesliga'da dördüncü olan takım Kupa Galipleri Kupası'nda finale kadar geldi. Finalde Chelsea'ye 1-0 yenildiler.

Türkiye yılları ve Kralsruher SC

Temmuz 1998'de Stuttgart takımından ayrılan Löw, Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe'nin başına geçti. Sezon sonunda Süper Lig'i üçüncü bitiren takım UEFA Kupası'nın birinci turunda Parma'ya toplamda 3-2 yenilerek elendi. Teknik direktör, Ekim 1999'da Karlsruher SC takımının başına geçti. Ama takımın üçüncü lige düşmesine engel olamadı ve görevden alındı. 2000-01 sezonunda Türkiye'ye dönerek Adanaspor'u çalıştırdı. Adanaspor sonuncu olarak küme düştü.

Avusturya kariyeri

Ekim 2001'de Tirol Innsbruck takımına geçti. 2001-02 sezonunda takım Avusturya Bundesliga şampiyonu oldu. 2002 yılında iflasını ilan etmek zorunda kalan kulüp kapatıldı. Boşta kalan Löw 2003-04 sezonunda Austria Wien takımının başına geçti. Takım ligin sonunda ikinci oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü ön elemesinde Olympique de Marseille'ya toplam 1-0 yenildiler ve UEFA Kupası'na kaldılar. UEFA Kupası'nın birinci turunda Borussia Dortmund'a toplam 3-1 yenilerek elendiler.

Almanya millî futbol takımı

Euro 2008

2006 yılında Löw ve onun yardımcısı Hans-Dieter Flick.

13 Temmuz 2006 tarihinde Klinsmann sözleşme yenilememe kararı aldıktan sonra Almanya teknik direktörlüğü için Löw'ün adı geçti. İki yıllık sözleşme imzalayan Löw, Klinsmann'ın ofansif oyun tarzını devam ettirmek istediğini açıkladı. Löw, özellikle oyuncularının topu ayağında fazla tutmasından endişeliydi. Görev süresince bunu azaltarak oyun hızını artırdı. Euro 2008'i kazanmak istediğini söyledi. Takımın başındaki ilk maçına 16 Ağustos 2006 tarihinde Gelsenkirchen'de İsveç karşısında çıktı. Miroslav Klose'nin attığı iki gol ve Bernd Schneider'in bir golüyle maçı 3-0 kazandılar.

Euro 2008 elemelerine İrlanda ve San Marino galibiyetleriyle başladı. 7 Ekim 2006 tarihinde Rostock'ta Ostseestadion'da oynanan Gürcistan maçını 2-0 kazandılar. Böylece ilk dört maçından galibiyetle ayrılan Löw Almanya millî takımının en iyi başlangıç yapan teknik direktörü oldu. Takımın 11 Ekim'de Euro 2008 elemelerinde Bratislava'daki Slovakya maçını da 4-1 kazanmasıyla bu rekoru geliştirdi. Slovakya'dan Stanislav Varga'nın attığı gol Löw'ün çalıştırdığı Almanya'nın yediği ilk gol oldu.

Löw'ün rekoru 15 Kasım'da yine elemelerle Lefkoşa'daki 1-1 berabere kaldıkları Kıbrıs maçıyla sona erdi. Löw, takımın başındaki ilk mağlubiyetini sekizinci maçında, 28 Mart 2007 tarihindeki Danimarka karşısında 1-0 yenilerek aldı. Euro 2008 elemelerinde grubu birinci bitiren takım doğrudan turnuvaya gitmeye hak kazandı.

Almanya Euro 2008'deki ilk maçında Polonya'yı 2-0 yenerken iki golü de Lukas Podolski attı.[ İkinci maçta Sleven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'a 2-1 yenildiler. Grubun son maçı olan Avusturya maçında Löw, hakem Manuel Enrique Mejuto Gonzalez ve Avusturyalı dördüncü hakem Josef Hickersberger tarafından tribünlere yollandı. Almanya Michael Ballack'ın golüyle 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Löw gruplarda kullandığı 4-4-2 sistemini 4-2-3-1'e çevirerek Mario Gomez'i ilk 11'den çıkardı. Maçı kenardan izlemek zorunda kalmasına rağmen Portekiz'i 3-2 yenmeyi başardılar. Yarı finalde Türkiye'yi de 3-2 yenen Almanya 29 Haziran 2008 tarihinde oynanan finalde İspanya'ya 1-0 yenilerek finalist oldu.

2010 FIFA Dünya Kupası

Güney Afrika'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde grupta namağlup giden Almanya birinci oldu. 10 Ekim 2009 tarihinde grubun sondan bir önceki maçında Guus Hiddink'li Rusya'yı 1-0 yenerek play-offlara yolladılar.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda Löw, yeni oyuncuları kadroya çağırdı ve Almanya turnuvanın en genç ikinci takımı oldu. 1934 yılından beri de Almanya'nın en genç kadrosuydu. D grubuna düşen Almanya; Gana, Avustralya ve Sırbistan'ın bulunduğu bu grubu lider bitirerek son 16 turunda İngiltere ile karşılaştı. İngiltere'yi 4-1 yenip çeyrek finale yükselen takım çeyrek finalde Arjantin'i 4-0 mağlup etti. Yarı finalde İspanya'ya 1-0 yenildiler. 10 Temmuz 2010 tarihinde Uruguay ile yaptıkları üçüncülük maçını 3-2 kazanarak turnuvayı üçüncü bitirip bronz madalya aldılar.

Euro 2012

Löw'lü Almanya, Euro 2012 elemelerinde düştüğü A grubunda on maçın onunu da kazanarak birinci oldular. Elemeler sırasında Löw sözleşmesini 2014'e kadar uzattı. Euro 2012'de B grubunda Almanya Portekiz'i 1-0, Hollanda ve Danimarka'yı 2-1 yenerek üçte üç yaptı. Çeyrek finalde Yunanistan'ı 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Ama yarı finalde İtalya'ya 2-1 yenilerek elendi.

2014 FIFA Dünya Kupası

2014 FIFA Dünya Kupası'nda Löw.

Elemeleri yine namağlup olarak geçen Almanya 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Portekiz'i 4-0 yendi. İkinci maçta Gana'yla 2-2 berabere kaldılar. Üçüncü maçta eski teknik direktörleri Jürgen Klinsmann'ın çalıştırdığı ABD'yi Thomas Müller'in attığı golle 1-0 yenerek üçte üç yaptılar. Son 16 turunda Cezayir ile karşılaştıkları maçta Cezayir'in yakaladığı fırsatlarla Almanya defansını kırmaya çalışmasıyla Löw'ün taktikleri sorgulanmaya başladı. Yine de uzaltmalara kalan maçı Almanya 2-1 kazandı. Çeyrek finalde Fransa'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldiler.

Yarı finalde, Brezilya'yı 7-1 yenerek finale yükseldiler. Bu sonuç Brezilya'nın FIFA Dünya Kupası tarihindeki en kötü sonucu oldu. Finalde Arjantin ile karşılaşan Almanya uzatmalarda 1-0 kazandı ve Löw'ün ilk kez kazandığı FIFA Dünya Kupası Almanya'nın dördüncü FIFA Dünya Kupası oldu.

Euro 2016

Almanya Euro 2016 elemelerine 2-1'lik İskoçya galibiyetiyle başladı. Sonraki maçta Almanya Polonya'ya 2-0 yenildi. Maçta 28 şutu olmasına rağmen yenilen takım grupta dördüncü sıraya düştü. 14 Ekim 2014 tarihinde İrlanda ile 1-1 berabere kaldılar. John O'Shea, 90+4'te attığı golle beraberliği sağlamış oldu. Sonraki ay Cebelitarık'ı 4-0 yendiler. 13 Mart 2015 tarihinde Löw sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı. 29 Mart 2015 tarihinde Gürcistan'ı 2-0 mağlup ettiler. Böylece Almanya ikinci sıraya yükseldi. 10 Haziran 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'yle yaptıkları hazırlık maçında 2-1 yenildiler. Bu galibiyetle ABD, tarihinde ilk kez Almanya'yı yenmiş oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası

Euro 2016'dan sonra Löw, Almanya teknik direktörü olarak kalmayı tercih etti. Almanya, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Çek Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Norveç, Azerbaycan ve San Marino ile birlikte C Grubu'na düştü. Almanya grupta birinci olarak 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.15 Mayıs 2018'de Almanya ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda F grubunda yer alan Almanya, ilk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Sonraki maçta Almanya İsveç'i 2-1 mağlup etti.Almanya son maçta Güney Kore'ye 2-0 yenildi ve 1938'den beri ilk kez bir Dünya Kupasında ilk turda elendi.

Euro 2020

9 Mart 2021'de Löw, EURO 2020'nin ardından Almanya teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağını açıkladı. 29 Haziran 2021'de İngiltere, EURO 2020'nin son 16 turunda Almanya'yı 2-0 yenerek turnuvadan eledi. Bu yenilgi aynı zamanda Löw'ün Almanya teknik direktörü olarak son maçıydı. Yerini eski yardımcısı Hansi Flick aldı.

ANTONİO CONTE

İtalya'daki futbol rönesansını başlatan ve dönemi geçmiş diye tabir edilen oyuncularla İtalya'yı EURO 2016'da finale çıkaran Antonio Conte, Guus Hiddink benzeri bir formülle teknik direktörlük görevine getirilebilir. Maaşı astronomik olsa da TFF, benzer maaşı Hiddink'e vermişti. Inter'deki görevinden ayrıldıktan sonra boşta olan Conte, potansiyeli parlak ve genç yıldızlarla dolu Türk Milli Takımı'nın Katar umutlarını yeniden canlandırabilir.

ANTONİO CONTE KİMDİR?

Antonio Conte31 Temmuz 1969, Lecce'de doğan , İtalyan teknik direktör ve eski millî futbolcu.



Juventus

Teknik direktör olarak 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Juventus takımıyla Serie A şampiyonluğu yaşamıştır.

10.08.2012 tarihinde yapılan açıklamaya göre italyan mahkemeleri 2010-2011 sezonunda Serie B'de mücadele eden Siena'yı çalıştırdığı dönemde, Novara-Siena ve Siena-Albinoleffe karşılaşmalarındaki şikeyi bildiği halde, yetkili makamlara bildirmeyen Conte'ye 10 ay hak mahrumiyeti cezasını uygun buldu.

İtalya Milli Takımı

14 Ağustos 2014 tarihinde aşağıdaki İtalya milli takım yöneticisi Cesare Prandelli'nin istifası sorasında göre gelen Conte, Euro 2016 yılında Almanya ile final oynamış ve finalde penaltılar sonucunda Almanya'ya mağlup olmasının ardından istifa etmşitir.



Chelsea

2016-17 sezonunun başında Premier League ekiplerinden Chelsea takımının başına geldi.2016-17 sezonunun bitime iki hafta kala deplasmanda oynadıkları West Bromwich Albion maçını 82. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazanarak Conte, Premier League'teki ilk şampiyonluğunu kazandı.

İnter

31 Mayıs 2019'da Conte, Serie A kulübü Inter Milan'ın baş antrenörü olarak atandı. İlk sezonunda Juventusun ardından ikinci olan İnter, Conte yönetimindeki 2. yılında 9 yıl art arda şampiyon olan Juventus'un önünde şampiyon olmuştur. Conte, sezon sonu İnter yönetimi ile takımdaki transfer politikaları yüzünden tartışarak, istifa etmiştir.



ANDRÉ VİLLAS-BOAS

Porto, Chelsea ve Inter'de Jose Mourinho'nun analistliğini yapan Portekizli teknik adam, daha sonra Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya'da görev aldı. Rakibe göre kontra planlar yapması ve modern taktiksel yaklaşımlarıyla biliniyor. Geçen sezon bilgisi ve onayı olmadan transfer yapıldığı için Marsilya'daki görevinden ayrılan Villas-Boas, şu an boşta...



ANDRÉ VİLLAS-BOAS KİMDİR?

André Villas-Boas17 Ekim 1977, Porto'da doğan, Portekizli teknik direktör. Kariyerinde son olarak Olympique de Marseille'nın teknik direktörü olarak görev yapmıştır.

Porto

Jesualdo Ferreira'nın ayrılmasından sonra adı Porto'yla anılmaya başlayan Boas, 2 Haziran 2010'da Porto ile anlaşmış ve iki gün sonra da bu karar basına açıklanmıştır. Genç teknik adam 7 Ağustos 2010'da Benfica'yı Supertaça Cândido de Oliveira'da 2-0 yenerek, kariyerinin ilk kupasını kazanmıştır.

2010-11 sezonunda Boaslı Porto ligde 30 maçta 27 galibiyet 3 beraberlik almış ve sezonu namağlup tamamlamıştır. UEFA Avrupa Ligi finalinde ise yine bir Portekiz takımı olan Braga'yı 1 - 0 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa kupası şampiyonluğunu yaşamıştır. Rakip takımın teknik direktörü ise üzerine analiz yaptığı ilk futbolcu olan Domingos Paciência idi. Ayrıca bu şampiyonluk kendisine "Avrupa kupası şampiyonluğu yaşayan en genç teknik direktör" unvanını da kazandırmıştır. Bunun dışında kırdığı diğer bazı rekorlarsa şunlardır:

Porto tarihinin yenilmezlik rekoru. 36 resmî maç boyunca hiç yenilmeyerek kulüp tarihinin rekorunu kırdı. Rekor daha önce 33 maç ile José Mourinho'da idi.

Bir Portekiz kulübünün bir sezon boyunca Avrupa kupalarında üst üste aldığı en çok galibiyet. (14)

30 maçlı sezon boyunca Portekiz Süper Ligi'nde toplanan en yüksek puan. (84)

Portekiz Süper Ligi'nde bir sezondaki en uzun galibiyet serisi. (16)

Lig ikincisine atılan en büyük puan farkı. (21)

Chelsea

Porto'da 2010-11 sezonunda kazanılan UEFA Avrupa Ligi, Supertaça Cândido de Oliveira, Primeira Liga şampiyonluklarının ardından Chelsea'nin sahibi olan iş adamı Roman Abramoviç'in "taktik zekasına hayran kaldım" açıklamasını yaptığı Villas-Boas 21 Haziran 2011 gecesi Porto kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000€ ödeyerek istifa etmiştir. 22 Haziran 2011 tarihinde ise Chelsea ile üç yıllık sözleşme imzaladığı kulüp tarafından resmen açıklamıştır.

3 Mart 2012 tarihindeki lig maçında West Bromwich Albion'a 1-0 yenilerek liderle puan farkının yirmiye çıkmasının ardından kulüpten kovulmuştur.

Tottenham Hotspur

3 Temmuz 2012'de, Premier League takımlarından Tottenham Hotspur'un başına geçti. 16 Aralık 2013 tarihinde kulüp tarafından görevine son verildiği açıklandı.

Zenit

Zenit kulüp yetkilileri 18 Mart 2014 tarihinde, André Villas-Boas ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Zenit'in başında 101 maça çıkan Boas, 30 Haz 2016 görevinden ayrılmıştır.

SH SİPG

4 Kas 2016 tarihinde Çin Ligi ekiplerinden SİPG ile anlaşan Boas,takımıyla 51 maça çıkmış ve 30 Kasım 2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.



Marsilya

1 Tem 2019 tarihinde Fransa Liginin köklü ekiplerinden Marsilye ile anlaşan Boas, yönetimin Olivier Ntcham'ın kendisinden haber siz olarak transfer edilmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

ÜNAL KARAMAN Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Oynattığı takımlardaki değişimiyle fark yaratan Karaman, Trabzonspor'da başarılı bir çıkış yakalamış ancak beklenmeyen bir şekilde kulübüyle yolları ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Göztepe başında başarılı bir sezon geçiren Karaman, bu sezon ligin ilk 3 haftası alınan sonuçlar sonrasında Göztepe'den ayrılmıştı.

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman 29 Haziran 1966, Konya'da doğan Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür.



Teknik direktörlük kariyeri

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında ümit millî takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etmiştir.

2008 yılının Kasım ayında Hakan Kutlu'nun istifası ile MKE Ankaragücü'nün başına geçmiştir. 7 Aralık 2008 tarihinde lig de Galatasaray ile yaptığı ve 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrası istifa etmiştir.

19 Mayıs 2009 günü 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyasporda göreve başlamıştır. 2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir. 18 Şubat 2010 tarihinde Ünal Karaman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak da göreve getirilmiştir.28 Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş istifa ettiği için kendisi ve tüm teknik ekip de istifa etmiştir. 2013'te yuvası Trabzonspor'a sportif direktör olarak geri dönmüştür.Ancak 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etmiştir.

2014-15 sezonunu 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçirmiş, sezon sonunda mavi-lacivertli takım ligi 4. sırada tamamlamıştır.

Ünal Karaman 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirildi ve 02 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etti.

3 Mart 2020 tarihinde Çaykur Rizespor teknik direktörlük görevine getirildi. ve 14 Temmuz 2020 tarihinde direktörlük görevinden istifa etti.

20 Ocak 2021 tarihinde Göztepe SK teknik direktörlük görevine getirildi. 31 Ağustos 2021 tarihinde, Göztepe Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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