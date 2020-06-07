6 Haziran 2020 Haberleri
6 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
07.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:15
- Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
- Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
- Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
- Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları
- Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
- Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
- Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
- Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
- ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
- Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
- Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
- Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
- Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
- Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
- Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
- Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
- Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
- 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
- Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
- 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
- Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
- Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
- Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
- Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
- 'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
- Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
- Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
- Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
- Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
- Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
- İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
- İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
- Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
- Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
- Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
- Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
- Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
- Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
- Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde