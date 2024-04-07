Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Yaralayan Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan kişi intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Mahallesi Turna Sokak'ta, boşanma aşamasındaki İsmail Y. (70) ile eşi Yıldız Y. (43) tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y, silahla iki el ateş ederek karısını başından ve göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız Y'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan İsmail Y'yi arayan ekipler, zanlının evinde aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Başından yaralanan adam, kaldırıldığı özel hastaneden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı karı kocanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.