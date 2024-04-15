Atış poligonunda intihar eden doktor kim? Bitcoin yüzünden mi intihar etti? Doktor neden intihar etti, ne oldu?

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Peki, Atış poligonunda intihar eden doktor kim? Bitcoin yüzünden mi intihar etti? Doktor neden intihar etti, ne oldu?

ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR EDEN DOKTOR KİM?

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen Doktor G. Ç (33), elindeki tabancayı başına dayayarak ateşledi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

DOKTOR NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Silvan Yolarası Aile Sağlık Merkezi'nde görev yapan G.Ç'nin dün de aynı poligona gittiği öğrenildi. G.Ç'nin dün sosyal medya hesabından Bitcoin'de yüksek miktarda zarar yaptığını paylaştığı da ortaya çıktı. Takipçileri ise üzgün oldukları yorumunda bulundu.