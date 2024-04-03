Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde bulundu. Peki, Ağaca asılı halde cesedi bulundu! Kadının kimliği tespit edildi mi? İntihar mı cinayet mi? İşte detaylar...

OLAY NEDİR?

Olay, Cide ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Fatma H., eve gelen oğlu tarafından evinin yanındaki boş arazide ağaca asılı halde bulundu.

KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Mİ?

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Fatma H., eve gelen oğlu tarafından evinin yanındaki boş arazide ağaca asılı halde bulundu. Annesini ağaca asılı halde gören oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Fatma H.'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Fatma H.'nin öğle saatlerinde kız kardeşini aradığı ve kendisini psikolojik olarak iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Fatma H.'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.