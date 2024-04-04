Okul penceresinden düştü, hayatını kaybetti! 13 yaşındaki öğrenci nasıl ve neden öldü? İntihar mı cinayet mi?

Ortaokul 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Şevval Sürer, okulun 3'ncü katının penceresinden yere düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki, 13 yaşındaki öğrenci nasıl ve neden öldü? İntihar mı cinayet mi?

OLAY NEREDE OLDU?

Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bulunan Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda meydana geldi.

13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Ortaokul 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Şevval Sürer, okulun 3'ncü katının penceresinden yere düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kız çocuğu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Geçen yıl hafız olduğu öğrenilen Şevval Sürer'in ölüm haberi ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Sürer'in cenazesi, Canik Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın yanı sıra Sürer ailesi, yakınları ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı.