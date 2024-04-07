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Konya'da Husumetli Kişiyi Vuran Şüpheli Polise Direndi

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Konya'da aralarında husumet bulunan kişiyi bacağından vuran şüpheli, kaçtıktan sonra alt geçit köprülü kavşağının üzerine çıkarak silahı başına dayayıp polise direndi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli, yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut H. aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Aykut H., yanındaki tabancayla tartıştığı kişiyi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polise teslim olmamak için intihar girişiminde bulundu

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şahsın ailesinin bulunduğu eve gittiği ihbarını aldı. Bunun üzerine Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde bulunan adrese sevk edilen ekipleri fark eden Aykut H., kaçarak cadde üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşağının bariyerlerine çıktı. Aykut H., aynı tabancayı başına dayayarak polis ekiplerini yanına yaklaştırmadı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, cadde üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından şahıs polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Cadde üzerindeki trafik akışı bir süre sonra normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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