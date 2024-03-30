Üye Girişi
Haberler

İntihar etmek üzereyken bayılan şahsı polis ve itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs baygınlık geçirdi. Şahsı, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Onikşubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, depremde yakınlarını kaybeden, eşi ve çocuğundan da ayrı yaşadığı öğrenilen N.E. (40), ruhsal bunalıma girdi ve 7 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumun vatandaşlar tarafından ambulans ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre vatandaşı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan N.E., bulunduğu ağır hasarlı binanın çatısında baygınlık geçirdi. Yaşanan durumun ardından çatıya çıkan polis ve itfaiye ekipleri şahıs bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.E., daha sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı..

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullandı mı? 31 Mart seçimlerinde yurt dışı oyları var mı? Oylar tek zarfa mı konulacak? 31 Mart 2024 yerel seçimde kaç zarf kullanılacak? Seçimde ilk hangi oylar sayılacak? 31 Mart yerel seçiminde oy sayımı nasıl yapılacak? Telefonla oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı? Hangi okulda oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim? Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title