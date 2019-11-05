4 Kasım 2019 Haberleri
4 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
05.11.2019 08:17
- Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
- Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
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- ABD Hazine Bakanlığı, İranlı 9 üst düzey isme ve bir kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu
- Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
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- Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
- Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
- Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
- Nihal Olçok'tan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak tepkisi: Bu hızla benim hapse girişimi görürsün
- WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
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- Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı!
- Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir
- Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
- FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT sorusuna cevap: Gündeme gelmedi
- Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü
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- Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir
- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu
- İbrahim Kalın'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama: Cumhurbaşkanımız şu an değerlendirmelerini sürdürüyor
- FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor
- Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın
- Yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun kurucular kurulu belli oldu! Listede ilginç isimler var
- İYİ Partili İsmail Koncuk'tan Bülent Arınç'ın FETÖ açıklamalarına tepki: Yetmez, isimleri de istiyoruz