Manisa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını 17. kez üreticilere açtı

Manisa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle kapılarını bu yıl 17. kez üreticilere açtı. Törene katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın tarım ve kitap fuarlarının yanında turizm fuarlarına da ev sahipliği yapmasını isterken, Manisa Valisi Enver Ünlü de turizm fuarı için paydaş kurumlarla çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Manisa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı TEKNO Tarım23 bu yıl 17. kez üreticiler için kapılarını açtı. Tarımdaki son teknoloji araç ve ekipmanların yer aldığı ve 5 Kasım Pazar Günü'ne kadar devam edecek olan fuarın açılışına Manisa Valisi Enver Ünlü, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, daire ve kurum müdürleri ile çok sayıda üretici katıldı.

SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın açılış konuşmasını yapan Saruhan Simsaroğlu, bu yıl üreticilerle son teknoloji ürünü tarım araçlarını buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Tarım Manisa'nın can damarıdır"

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise, "Manisa ekonomisine yön veren öncelikli sektörler arasında tarım ve sanayi ön plana çıkmaktadır. Manisa'da yaklaşık 400 bin kişi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Bu veriyi dikkate aldığımızda tarımın Manisa'nın can damarını olduğunu söyleyebiliriz. Manisa çiftçisi yeniliğe ve teknolojiye açıktır. Ülkemizde yeni teknolojilerin uygulandığı ilk illerden biri Manisa'dır. Ülkemizde en çok traktör Manisa'da bulunmaktadır. Yalnızca bu veri bile Manisa tarım potansiyelini ortaya koymaktadır" dedi.

"Tarım teknolojisine yatırım yüzde 40'tan fazla arttı"

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da Manisalı üreticilerin gerek iç piyasada gerekse ihracatta önemli katma değer ve döviz sağladığını belirterek, "Her geçen gün artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bu sırada üretimin karlılığını koruyabilmek ve her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanabilmeyi zorunlu kılmıştır. Son yıllarda tarım teknolojisine yapılan yatırım yüzde 40'ta fazla arttı. Yeni teknolojiler üretkenliği ile arazi yönetimini yeni boyutlara taşırken aynı zamanda mazot kullanımı ve ilaç girdi maliyetlerinde de düşüş yaşatmıştır. Yenilikçi tarım alanlarının hayata geçirilmesi ile ülkemiz adına tarımda yeni bir hikaye yazılabileceğine inanıyoruz. Bunun da ancak tarım, teknoloji ve finansın bir araya etkin bir şekilde getirilmesiyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Üreticiye her zaman destek oluyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Manisa'nı tarihi, doğası, tarımı ve sanayisiyle Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ve böylesine önemli bir kentte üreticilere her zaman destek olduklarını ve destek olmaya da devam edeceklerini söyledi.

"Tarımı teknolojiyle büyütmeliyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Tarım konusu diğer tüm işlerden farklı olarak insanların varlığını sürdürebilmesi için olmazsa olmazımızdır. Gerek Manisa'da gerekse ülkemizde tarımı daha da büyüterek, geliştirerek, zenginleştirerek sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bu da birim alanda elde edilen faydayı ve üretimi artırmakla mümkün olabilir. Burada bilim ve teknoloji hususları ortaya çıkıyor bu sebeple tarım ve hayvancılık alanlarında düzenlenen bu tür fuarları son derece önemsiyoruz." dedi.

Arınç'tan Manisa'ya turizm fuarı çağrısı

Yıllarca yurtdışındaki fuarları ziyaret ettiğini ve fuarların önemine yakından tanıklık ettiğini kaydeden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise, "Manisa'nın bir turizm fuarına ihtiyacı var. Madem ki Sart'tan bahsediyoruz, madem ki Manisa'nın 6 tane padişaha beşiklik etmiş, şehzadeler beldesi olduğunu söylüyoruz ama turizm fuarı yok. Biliyorsunuz Manisa'dan 4 dönem sonra beni Bursa'dan milletvekili yaptılar. Hayret etmiştim. 500 bin turist ziyaret ediyor sadece 125 bini yabancı. Kültür müdürünü çağırdım ve arkasından da istifasını aldım. Neden biliyor musunuz? Bursa'nın dağı var, ovası var, denizi var her şeyi var, tarihi beldesi var. İznik'te Orhan Camisini ihya ettik Ayasofya ismiyle tekrar ibadete açtık. Oysa İznik Hristiyanlar için de çok mukaddes bir belde. Orada yaşadıklarımızı başka zaman anlatırım. Manisa turist çekecekse, çekmesi gerekiyorsa bunun için bir fuar yapmamız lazım" diye konuştu.

"Turizm fuarı için hazırlıkları başlayacağız"

Arınç'ın ardından konuşmasını yapan Manisa Valisi Enver Ünlü de turizm fuarının önemine dikkat çekerek, "Sayın Meclis Başkanımızın buyurdukları gibi Turizm fuarının çok önemli olduğunu biliyorum. Sayın Başkanımızla Bursa'da kaymakamken çalışma fırsatı buldum. Bursa'da her ay ortalama 2 fuar olurdu. İnşallah buyurdukları Tarım fuarı ile birlikte Turizm Fuarını Büyükşehirimizle, paydaşlarımızla en kısa sürede çalışıp gerçekleştirmeyi arzu ediyorum. Turizmin de Manisa için sanayi ve tarım kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda dersimizi çalışacağız" dedi.

"Manisa tarımda önder şehirlerden biri"

Konuşmasının devamında tarımın Manisa için olan önemini bildiğini aktaran Vali Ünlü, "Başta tarım olmak üzere gıda alanında, gıdanın stratejik bir ürün olduğunu düşünerek çok daha ciddi manada yatırımlar yaparak, üretimi, ürün çeşitliliğini, verimi artırmamız gerekiyor ve maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Bu konuda çok şanslı bir ülkeyiz. Çok şükür ki güzel ülkemizin her karış toprağından bereket fışkırmakta. Bizim de Gediz Ovamızdan kendimize yeten hatta dünyanın pek çok ülkesine de ihracat yapabilen, tarımsal üretim yapabilen, tarımsal potansiyeli yüksek bir şehir olduğumuz hepinizi malumu. Manisa önder şehirlerden biri. Manisa'nın modern tarım teknolojileri, bilinçli yatırımlarla ve doğru uygulamalarla her geçen gün çok daha iyi noktalara ilerleyeceğine olan inancımız tamdır. Tarım ve sanayiyi buluşturan ilimiz tarımın en belirgin özelliği, ürün yelpazesinin genişliği ve ihracata yönelik kaliteli, katma değeri yüksek ürünler üretebilme kabiliyetine sahip oluşudur. Bugüne kadar olduğu gibi cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz bu günlerde ilimizi ve ülkemizi her alanda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ileriye taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bunun için tarım alanında doğru tarım tekniklerini, güncel teknolojileri, doğru sulama tekniklerini, doğru işleme tekniklerini kullanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile 17. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışı gerçekleştirilmiş oldu. - MANİSA