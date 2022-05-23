Bülent Arınç'tan iktidara hayat pahalılığı eleştirisi: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor - Haberler

Bülent Arınç'tan iktidara hayat pahalılığı eleştirisi: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
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Son dönemde iktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç bu kez de TÜİK'in enflasyon verileriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Hayat pahalılığın bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştığını ve çarşı pazara gittiğinde herkesin gidişattan sıkıntı ve endişe duyduğunu gözlemlediğini aktaran Arınç, "Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor. Ben yaşadığımı söylerim" dedi.
Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç son dönemde gündem olan açıklamalarına devam etti. ABC Gazetesi'nden Ömer Şahin'e konuşan Arınç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ben hiçbir hesabın içinde olmadım. Üç, beş maaşın ya da herhangi bir görev talep etmedim. Allah bana bütün görevleri nasip etti. Bundan sonra da şunu verin diyecek halim yok. Ama AK Parti'nin Tayyip Bey'in başarılı olmasını istiyorum. Tekrar seçim kazanmasını istiyorum. İçim yanıyor ve bu feryadımı bazen ölçülü olarak dile getiriyorum.
Seçimi tam gününde yapmak Allah'ın emri değil, 3,5 ay öncesine de alınır. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendisi için gerekli gördüğü süre zannediyorum iki, üç aydır. O süreye dikkat edilerek seçim her zaman erkene alınabilir.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılıyor. Bu tartışmanın önüne geçmek mümkün değil. Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili Hükümet içinde Sayın Fuat Oktay koordinasyonunda bir çalışma yapılmıştı. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dört seneyi geride bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sisteme adapte olduğu bundan vazgeçmek istemeyeceğini biliyorum. O yüzden halk tarafından kabul edilmiş sistemin devam edip etmeyeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız belirleyecektir. Zaten ittifak ortağı da aynı düşünüyor.
Hayat pahalılığı bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştı. En az 2 sene evvel, 'böyle bir sıkıntı var, hükümetimiz derhal tedbir almalı, bunu görmemek, inkar etmek veya basit görmek doğru değil' demiştim.
Bunu bütün içtenliğimle söyledim. Çünkü ben halkın içinde yaşıyorum. Sadece kendi bölgemde değil Türkiye'den gelen herkesin uğrak yerindeyim. Herkesin gidişattan sıkıntı, endişe duyduğunu görüyor, dinliyorum. Çarşı pazara gidiyorum. Markete bazen yalnız bazen eşimle gidiyorum.
Benim gördüğüm enflasyon Tüik'e benzemiyor. Bence bu rakamlara boğulmamak lazım. Bir sorun elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş ise TÜİK rakamlarına ne de başka bir şeye ihtiyaç var. Onlar ekonomik gösterge için önemlidir tabi. Ben yaşadığımı söylerim."