Bülent Arınç'tan canlı yayında 'epistemolojik' göndermesi

Geçen hafta yabancı akademisyenlerin katıldığı toplantıdaki "epistemolojik kopuş" çıkışıyla gündem olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündem olmuştu. Katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen sorudaki ifadeleri anlamlandıramayan Bülent Arınç ise Nebati'ye gönderme yaptı. Arınç, "Senin sorularını dinlerken Nebati Bey aklıma geliyor. Yani öyle bir yorum yaptın ki bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde yaptığı konuşmada kullandığı "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadeleri büyük dikkat çekmişti. Nebati İYİ Parti lideri Meral Akşener başta olmak üzere birçok kişiden de tepki görmüştü.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Konuşmasında kullandığı 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadelerin vatandaşlar tarafından anlaşılamadığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden çok sayıda kişinin eleştiride bulunduğu Bakan Nebati günler sonra "Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz. Siz manipülatif, yalan dolan sözlerinizi devam ettirin." demişti.

SORUYU DUYUNCA ESPRİYİ PATLATTI

Bu gelişmelerin ardından Tv5 ekranlarına konuk olan 22. Dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ile ilgili konuştu. Bu sırada sunucunun kendisine, "Geçmişte tabii ki bazı yanlış uygulamalar hatalar var. Birinci sorum günümüzde yanlış bir hata, adım yok mu? Diğer sorum ise dünyevi hayatımızı uygulamalarla uhreviyata ne kadar şekillendirebiliyoruz bu politikalarla" şeklinde bir soru sorması üzerine Arınç bombayı patlattı.

"NEBATİ BEY AKLIMA GELİYOR"

Bülent Arıç, kendisine yöneltilen soruya gülerek, "Senin sorularını dinlerken Nebati Bey aklıma geliyor. Yani öyle bir yorum yaptın ki bunun epistemolojik açıdan anlamı nedir diye düşünüyorum" dedi. Arınç'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle ilgili bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.