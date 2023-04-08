Arınç 30 TL'ye satılan soğan üzerinden veryansın etti: Bir şey var kardeşim, görmezden gelmeyin

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, konuk olduğu programda soğanın 30 TL'ye satılması üzerinden çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Arınç, "Eskiden 70 TL'ye doldurduğunuz file 500 TL'ye dolmuyorsa bir şey var kardeşim bunu görmezden gelmeyin. Sorunu kabul etmek lazım. Bu dürüstlüktür. Halka 'Pahalılık var, bunun makul sebepleri var' diyebilmek gerekir" dedi.

Sık sık gündem hakkındaki değerlendirmeleri ve çıkışlarıyla adından söz ettiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir programda yine önemli mesajlar verdi.

"SORUNU KABUL ETMEK LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçimi kazanacağını savunan Arınç, hayat pahalılığını ise eleştirdi. Arınç, "Çevremizdeki insanlar bize; 'Bu gidişle 500 TL de verseniz et bulamazsınız' dediler. Tarım ve Orman Bakanlığının başında işini bilen çok sevdiğimiz bir insan var. Vahit bey bu işin çaresini bulacaktır ama kısa vadede ne kadar bulacak onu bilemiyorum. Vahit Kirişçi bu işin çilesini çekendir. Geçmişte Polonya'dan veya diğer ülkelerden et ithal ederek bugünü görmeyenlerin hatalı olduğunu söylüyorum. Eskiden 70 TL'ye doldurduğunuz file 500 TL'ye dolmuyorsa bir şey var kardeşim bunu görmezden gelmeyin. Sorunu kabul etmek lazım. Bu dürüstlüktür." dedi.

"BU KADAR BASİT BİR OLAY DEĞİL"

Arınç açıklamalarına şöyle devam etti: "Halka 'Pahalılık var, bunun makul sebepleri var, bunların hepsini çözeceğim bana güvenin' diyebilmek lazım. Millete güven vererek, onların daha sabırlı olmasını istersin. Pahalılık varken birisi çıkıp; 'Pahalılık yok bu bir psikolojik olaydır' dedi. Ben o zaman daha çok kızdım. Hanımla pazara çıkıyoruz. Pazar yerlerindeki fiyatlar bazen marketlerin de üzerinde. Günün sonunda bu krizi üç harfliler diyerek marketlere bağladılar. Yapmayın, bu kadar basit değil bu olay. Bunun sebebi maliyet enflasyonudur. Maliyet artıkça bunların fiyatı da artar."