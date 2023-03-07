Bülent Arınç'tan olaylı Bursaspor-Amedspor maçıyla ilgili TFF'ye çağrı: Tarafsız bir sahada tekrar edilmeli

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz pazar günü oynanan olaylı Bursapor- Amedspor maçıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayları kabul edilemez olarak değerlendiren Arınç, "Sporu bu çatışma alanının dışına çıkarmak ve süküneti sağlamak adına tarafların birbirleri ile olan maçları tarafsız bir sahada tekrar edilmelidir." dedi.

Hafta sonu oynanan Bursaspor ile Amedspor maçında çıkan olaylarla ilgili bir yorum da AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Arınç, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirten Arınç, maçın tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz pazar günü Bursa'da yaşanan ve holiganizmin sınırlarını zorlayan gelişmeler hakkında fikirlerimi ifade etmek için olayın biraz olsun soğuması ve yaşananların üzerine devlet aklının nasıl çalıştığını görmek adına birkaç gün beklemek istedim. Devlet aklının gereği, olabilecekler ayan beyan ortada iken maçın oynanmasına izin vermek ve ardından sorumlular ve ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatmak değil, bu olayların yaşanmasına imkan dahi verilmemesini gerektirir.

"TARAFSIZ BİR SAHADA TEKRAR EDİLMELİDİR"

Söz konusu taraflar arasında geçmişte yaşananlar herkesin malumudur İki tarafın da sporun ruhuna aykırı yaklaşımları kabul edilemez. Tribünler de sokaklar ve meydanlar gibi hukuki sınırlar dahilinde her türlü eleştiri ve protestoya sahne olabilir. Ancak Pazar günü ve geçmişte yaşananları bu kapsamda değerlendirmek mümkün değildir.

Tarafların birbirleri ile oynadıkları müsabakaların eşit ve adil şartlar altında olmadığı açıktır. Ne Bursaspor'un ne de ligin ilk yarısında Amed Sportif'in galibiyeti haklı bir galibiyet değildir. Sporu bu çatışma alanının dışına çıkarmak ve süküneti sağlamak adına tarafların birbirleri ile olan maçları tarafsız bir sahada tekrar edilmelidir.

"BİRİLERİNİN PLANI OLABİLİR, İŞLERİNE YARAYABİLİR"

Ülkemiz seçime giderken din, dil, ırk ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapmak, fikir ayrılıklarını körüklemek veya tarafları farklılıkları üzerinden birbirine hasım durumuna getirmek birilerinin planı olabilir, işlerine yarayabilir. Bu provokatif eylemlere ve bu eylemlerin toplumda yaratacağı muhtemel çatışmalara izin vermemek için yetkililerin daha sorunlu davranması gerekir."