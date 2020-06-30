274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı ANKARA'da devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı.

ANKARA'da devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 274 kişi ile 2020 yılı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarının bine yaklaşacağını, 926 atama ile birlikte 2 bin genci kamuda göreve başlatmış olacaklarını söyledi.

Başkent'te devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Selçuk'un katılımıyla yapılan atama töreninde devlet korumasındaki gençler, şehit ve gazi yakınları ile gaziler hazır bulundu. Bakan Selçuk, bugün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluşunun da 99'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

'38 BİNE YAKIN İSTİHDAM'Bakan Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde şehit yakınlarının istihdam hakkını ikiye çıkardıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "2002 yılına kadar yalnızca 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Sadece 2019 yılında 2 bin 191 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 274 kardeşimizle beraber 2020 yılı atamalarımızın sayısı da bine yaklaşacak. Bu sayılar AK Parti hükümetlerimizin şehit yakınlarımıza, gazilerimize, gazi yakınlarımıza ve onlara istihdama yönelik hizmetlerimize verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.'6 MİLYONU AŞKIN HANEYE BİNER LİRA YARDIM'Bakan Selçuk, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik hizmetlerine devam edildiğini söyledi. Bakan Selçuk, "Mart ayından bugüne kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 24 milyara yaklaşmış durumda. Pandemi sosyal destek programı kapsamında 6 milyonu aşkın haneye, hane başına biner lira olmak üzere 6 milyar lira yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza yaptığımız ödemeler 18 milyar liralık kaynak aktarımı sağladık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına milletimiz büyük teveccüh gösterdi. Toplanan bağışların tutarı 2 milyar lirayı vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık" ifadelerini kullandı.'53 BİNİ AŞKIN GENCİMİZ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA'Dijital risklerden çocukları korumak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Selçuk, son 6 ayda 587 zararlı içeriğe erişim engeli getirdiklerini ve bununla ilgili yeni mekanizma oluşturacaklarını ifade etti. Bakan Selçuk, bugün itibarıyla 14 bin çocuğun çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezi gibi kuruluşlarda bakıldığını belirterek, "Devlet koruması altında yetişen gençlerimiz, devlet himayesinin bir göstergesi olarak atamalarını yapacağız. 2019 yılı Mayıs ve Eylül döneminde toplam bin 714 gencimizi yerleştirdik. Bu yıl Ocak ayında ise bin 147 gencimizin atamasını yapmıştık. Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlatmış olacağız. Böylece bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş yaklaşık 53 bini aşkın gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmiş oluyoruz" dedi.ATANANLAR SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından atama kurasını başlattı. 18 yaşına kadar devlet korumasında kalan Selma Akyol, Tarım ve Orman Bakanlığına atandığını görünce sevinç gözyaşları döktü. Akyol, Bakan Selçuk'un yanına giderek, "Size söz veriyorum görevimi layığıyla yapacağım. O kadar güzel bir duygu ki bu duygunun tarifi yok. Evladımı iyi bir yerlerde yetiştireceğim. Onu anasız babasız bırakmayacağım. Evladımı vatana millete iyi bir evlat olarak yetiştirmem için benim için büyük bir fırsat. Bu işe çok ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA