274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı

ANKARA'da devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı.

274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı
30.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:55

ANKARA'da devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 274 kişi ile 2020 yılı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarının bine yaklaşacağını, 926 atama ile birlikte 2 bin genci kamuda göreve başlatmış olacaklarını söyledi.

Başkent'te devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Selçuk'un katılımıyla yapılan atama töreninde devlet korumasındaki gençler, şehit ve gazi yakınları ile gaziler hazır bulundu. Bakan Selçuk, bugün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluşunun da 99'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

'38 BİNE YAKIN İSTİHDAM'Bakan Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde şehit yakınlarının istihdam hakkını ikiye çıkardıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "2002 yılına kadar yalnızca 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Sadece 2019 yılında 2 bin 191 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 274 kardeşimizle beraber 2020 yılı atamalarımızın sayısı da bine yaklaşacak. Bu sayılar AK Parti hükümetlerimizin şehit yakınlarımıza, gazilerimize, gazi yakınlarımıza ve onlara istihdama yönelik hizmetlerimize verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.'6 MİLYONU AŞKIN HANEYE BİNER LİRA YARDIM'Bakan Selçuk, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik hizmetlerine devam edildiğini söyledi. Bakan Selçuk, "Mart ayından bugüne kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 24 milyara yaklaşmış durumda. Pandemi sosyal destek programı kapsamında 6 milyonu aşkın haneye, hane başına biner lira olmak üzere 6 milyar lira yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği gibi başlıklar altında vatandaşlarımıza yaptığımız ödemeler 18 milyar liralık kaynak aktarımı sağladık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına milletimiz büyük teveccüh gösterdi. Toplanan bağışların tutarı 2 milyar lirayı vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık" ifadelerini kullandı.'53 BİNİ AŞKIN GENCİMİZ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA'Dijital risklerden çocukları korumak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Selçuk, son 6 ayda 587 zararlı içeriğe erişim engeli getirdiklerini ve bununla ilgili yeni mekanizma oluşturacaklarını ifade etti. Bakan Selçuk, bugün itibarıyla 14 bin çocuğun çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezi gibi kuruluşlarda bakıldığını belirterek, "Devlet koruması altında yetişen gençlerimiz, devlet himayesinin bir göstergesi olarak atamalarını yapacağız. 2019 yılı Mayıs ve Eylül döneminde toplam bin 714 gencimizi yerleştirdik. Bu yıl Ocak ayında ise bin 147 gencimizin atamasını yapmıştık. Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlatmış olacağız. Böylece bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş yaklaşık 53 bini aşkın gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmiş oluyoruz" dedi.ATANANLAR SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından atama kurasını başlattı. 18 yaşına kadar devlet korumasında kalan Selma Akyol, Tarım ve Orman Bakanlığına atandığını görünce sevinç gözyaşları döktü. Akyol, Bakan Selçuk'un yanına giderek, "Size söz veriyorum görevimi layığıyla yapacağım. O kadar güzel bir duygu ki bu duygunun tarifi yok. Evladımı iyi bir yerlerde yetiştireceğim. Onu anasız babasız bırakmayacağım. Evladımı vatana millete iyi bir evlat olarak yetiştirmem için benim için büyük bir fırsat. Bu işe çok ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü Haber
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu Haber
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu Haber
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar Haber
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı Haber
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun...
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Adnan Menderes Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Alişan Cenk Eren Safiye Soyman
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: 274 şehit yakını, gazi, gazi yakını ataması kurayla yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 15:12:07. #1.15#
title