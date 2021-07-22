23 yaşındaki genç, girilmesi yasaklanan denizde kayboldu
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23 yaşındaki genç, girilmesi yasaklanan denizde kayboldu

23 yaşındaki genç, girilmesi yasaklanan denizde kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı plajında bir genç, yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kayboldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı plajında bir genç, yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kayboldu. Gencin bulunması için bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan D. (23), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebi ile yüzmenin yasaklandığı denize girdi. Bir süre sonra Özcan D., dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise sahilde, meraklı gözlerle gencin kurtarılmasını beklemeye başladı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ

23 yaşındaki genç, girilmesi yasaklanan denizde kayboldu
23 yaşındaki genç, girilmesi yasaklanan denizde kayboldu
23 yaşındaki genç, girilmesi yasaklanan denizde kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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