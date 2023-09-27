Serdivan'da Kayıp Genç Kız Aranıyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evden dershaneye diye çıkan genç kız kayıplara karıştı. Çantası Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar'da bulunan genç kız her yerde aranıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evden dershaneye diye çıkan genç kız kayıplara karıştı. Çantası Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar'da bulunan genç kız her yerde aranıyor.

Serdivan İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, pazartesi günü dershaneye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlatırken, genç kızın çantası Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Mahallesi'nde yer alan Pembe Kayalar bölgesinde bulundu. Ekiplerin genç kızı arama çalışmaları sürüyor. - SAKARYA