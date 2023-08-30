Kandıra'da Zafer Dalışı Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle 'zafer dalışı' gerçekleştirdi. Deniz Yıldızları Spor Kulübü Dalış Merkezi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar alkışlar eşliğinde bayrağı karaya çıkardı.