Kandıra'da traktör devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü yara almadan kurtuldu. Traktör, belediyeye ait iş makinesiyle kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
R.F. yönetimindeki traktör, Hacımazlı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, su birikintisine düşen sürücü R.F. kazadan yara almadan kurtuldu.???
Traktör, Kandıra Belediyesine ait iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Yaşam