Kandıra'da traktör gölette mahsur kaldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörünü yıkamak için girdiği gölette mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çiller Mahallesi'nde yaşayan Fevzi O. (53) yıkamak için traktörünü Arıklar Göleti'ne soktu.

Bir süre sonra batmaya başlayan aracını tüm çabasına rağmen çıkartamayan Fevzi O, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fevzi O, botla gölete giren itfaiye ekiplerince karaya çıkartılırken traktör de iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.