Kandıra'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı

- Kocaeli'de denizde can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmenin yasak olduğu bölgede 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği 4 kişi kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahili'nde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Yasak olmasına rağmen denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği 4 kişiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Üstü Kazaları Engelleme Merkezi bağlı cankurtaranlar ile AKUT ekipleri kurtardı. Jet Ski ile anında yapılan müdahale ile boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi karaya çıkarıldı.