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Kocaeli Valiliği, 'Gönülden Gönüle' Projesiyle 30 Aileye Ziyarette Bulundu

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Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında İzmit, Derince ve Kandıra ilçelerinde 30 aileye ziyaret gerçekleştirildi. Vali yardımcıları, ailelerin ihtiyaçlarını inceledi ve gereken yardımların yapılacağını bildirdi. Ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet edildi ve çocuklara hediyeler verildi.

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit, Derince ve Kandıra ilçelerinde 30 aileye ziyarette bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy İzmit ilçesinde, Vali Yardımcısı Ali Ada Derince ilçesinde ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya ise Kandıra ilçesinde 30 aileyi ziyaret etti.

Ailelerin ihtiyaç durumlarını inceleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

Ziyaretler sırasında karşılaştıkları mahalle sakinleriyle de sohbet eden vali yardımcıları, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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