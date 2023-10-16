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Kandıra'da 4 Kilo Skunk ve 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılan operasyonda 4 kilo 88 gram skunk ve 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.