Kandıra'da denizde hortum meydana geldi
Kandıra ilçesinde sağanak yağış ve fırtına aralıklarla etkili oldu. Bağırganlı sahiline yakın bir kesimde denizde hortum çıktı ve çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sahile yakın bir kesimde denizde hortum meydana geldi. Kısa süreli oluşan hortum cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kandıra ilçesinde sağanak ve fırtına aralıklarla etkili oldu. Yağışlı havayla birlikte Kandıra'nın Bağırganlı sahiline yakın bir kesimde denizde hortum çıktı. Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam