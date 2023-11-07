Haberler ›› Yaşam ›› Kandıra'da yaralanan karaca tedavi edildikten sonra doğaya salındı

Kandıra'da yaralanan karaca tedavi edildikten sonra doğaya salındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavi edildikten sonra doğaya salındı. Karacanın çenesi kırıldı ve vücudunda yaralar oluştu. Tedavi sürecinin ardından karaca sağlığına kavuştu ve Ormanya Yaban Yaşam Alanı'ndaki türlerinin olduğu alana salındı.