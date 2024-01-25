Kocaeli Valiliği 'Gönülden Gönüle' Projesi Kapsamında 20 Aile Ziyaret Edildi

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi Derince ve Kandıra ilçelerinde 20 aile ziyaret edildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncülüğünde yürütülen proje kapsamında şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetim vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ziyaretler devam ediyor.

Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kandıra ilçesinde, Vali Yardımcısı Ali Ada ise Derince ilçesinde toplam 20 haneye ziyaret gerçekleştirdi.

Çalık ve Ada, ziyaret ettikleri ailelere Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

Ailelerin talep ve sorunlarını dinleyen Çalık ve Ada, ziyaretlerin sonunda çocuklara hediyeler verdi.