Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gün önce serinlemek için denize giren ve gözden kaybolan 19 yaşındaki Muhammet Ali Suci'nin dalgıç polisler tarafından bugün cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden gencin ablası, feryatları ile yürekleri dağladı.

Serinlemek için denize giren gencin cansız bedeni 3 gün sonra bulundu

Hayatını kaybeden gencin ablası, feryatları ile yürekleri dağladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gün önce serinlemek için denize giren ve gözden kaybolan 19 yaşındaki Muhammet Ali Suci'nin dalgıç polisler tarafından bugün cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden gencin ablası, feryatları ile yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Kandıra Uzunkum Plajı'nda denize giren 19 yaşındaki Muhammet Ali Suci, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bot ve helikopterle arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde Suci'nin cansız bedeni, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç polisler tarafından en son görüldüğü alana yaklaşık 200 metre mesafede bulundu. Ekipler tarafından gencin cansız bedeni karaya çıkarılırken, ceset torbası gören yakınları "Hayır ona koymayın. Ali beni duyuyor musun? Kardeşim ben geldim" diye feryat etti.