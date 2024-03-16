Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli?
Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Levent Gödek hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Levent Gödek'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
LEVENT GÖDEK KİMDİR?
Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.