Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu nereli? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZ USLU KİMDİR?

1955 yılında Kandıra Akçaova'da doğan Oğuz Uslu, eğitimini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlamış ve ardından ODTÜ Makine Bölümü'nden mezun olmuştur. Akçaova'da ikamet eden Uslu, tarla ve serada doğal tarım ile uğraşmaktadır.

Oğuz Uslu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.