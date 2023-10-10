6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan 6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'na yurt içi ve dışından 100 yarışmacı katılacak. Yarışma, Kandıra ilçesi Uzunkum Sahili'nde gerçekleştirilecek ve birçok ülkeden takımlar mücadele edecek. Yarışmada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca, yarışma öncesinde temizlik etkinliği düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından 13-15 Ekim'de düzenlenecek 6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'na yurt içi ve dışından 100 yarışmacı katılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kandıra Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi desteğiyle organize edilen yarışma, Kandıra ilçesi Uzunkum Sahili'nde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl birçok ülkeden yarışmacıya ev sahipliği yapan organizasyonda, 50 takım dereceye girmek için mücadele edecek. Etkinlikte en çok balığı yakalayan takım kategorisinde birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye de 20 bin liralık hediye çeki verilecek. Ayrıca en büyük balığı yakalayan takım da 25 bin liralık hediye çekiyle ödüllendirilecek.

Bu yıl yarışmaya Azerbaycan, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Tunus ve Fas'tan sporcuların katılması bekleniyor.

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü Kadir Cihan Pestil, turnuva için heyecanlı olduklarını ve her sene daha iyi organizasyon için gayret gösterdiklerini belirterek, 100 yarışmacının toplam 200 oltayla yarışacağını bildirdi.

Pestil, turnuvayla ülkede amatör ve sportif balıkçılığı daha da sevdirmeyi hedeflediklerine işaret ederek, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında, Kandıra Uzunkum Sahili'nde 12 Ekim'de yarışmacı ve vatandaşların katılımıyla temizlik yapacaklarını ifade etti.