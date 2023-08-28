Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaybolan Cüzdanları ve Çocukları Buldu

Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaybolan 122 cüzdanı sahibine teslim ederken, kaybolan 152 çocuğu da ailesiyle buluşturdu.

Kocaelilerin güvenliği, sağlığı ve emniyeti açısından birçok görevler üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle Kandıra sahillerinde eşyalarını kaybeden vatandaşların da imdadına koşuyor. Yaz sezonundan itibaren Kandıra sahillerinde görev yapan zabıta ve güvenlik ekipleri para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık ve kolye gibi değerli parçaları bularak, sahiplerine teslim etti. 15 Haziranda başlayan yaz sezonu boyunca Kandıra sahillerinde kaybolan 122 cüzdan ve buna benzer eşyaları bularak sahiplerine ulaştıran ekipler, vatandaşın yüzünü güldürdü.

Asayişin sağlanması noktasında da önemli bir çaba sarf eden zabıta ve güvenlik görevlileri, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor. Ekipler, bu yaz sahillerde kaybolan onlarca çocuğu ailelerine teslim etti. Kayboldukları için korkan çocukları önce sakinleştiren, ardından güvenli yere alan ekipler, yaz ayının başlangıcından bu yana 152 çocuğu ailelerine kavuşturdu. Zabıta ekipleri, Kandıra sahillerinde usulsüz olarak çadır kurup kamp yapanlara da geçit vermiyor. Kamu düzeninin sağlanması için yoğun çaba sarf eden ekipler, plajlarda halkın ortak kullanımını engelleyecek şekilde çadır kuran ya da şemsiye açan vatandaşlara müsaade etmiyor. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların sahillerde karşılaştığı olumsuz durumlara karşı 153 Çağrı Merkezi'ni aramasını ve şikayetini bildirmesi isteniyor. - KOCAELİ