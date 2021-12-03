2 Aralık 2021 Haberleri
2 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı
- Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum
- İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza neden çıldırttı? İşte Galatasaray taraftarını isyan ettiren sebep
- Saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti
- Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği kanalda aynı programa tekrar çıktı
- Galatasaray'da korona depremi! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı
- 16 yaşındaki genç, salıncaktan düşerek yaşamını yitirdi
- Tanju Özcan'ın göçmenlerle ilgili tepki çeken sözlerine Muharrem İnce'den yorum: Abartılı buluyorum
- PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek
- Son Dakika: PFDK, Göztepe maçında yaşananların faturasını kesti! İşte İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza
- Cinsel içerikli film yıldızı Adriana Chechik'ten olay itiraf: Çekimler sırasında omurgam çıktı
- Tartıştığı babasını tabancayla vuran genç ifade verdi: Kendimi korumam gerekiyordu
- Erkan Petekkaya, böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı
- 5'te 5 yapamazsa yolcu! İşte Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday
- Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya 'SMA' sitemi: Ne yapacağız şimdi?
- Oyuncak tabancayla soyguna kalkışan hırsızın peşini sakarlıkları bırakmadı, sonunda paçayı ele verdi
- Beşiktaşlı futbolculardan tepki çeken paylaşım! Çileden çıkan taraftarlar, 'Söğüş tayfa' yorumları yaptı
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi
- Avrupa Konseyi Osman Kavala için ihlal süreci başlattı, Dışişleri'nden sert tepki geldi
- Korkunç olay! İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü
- Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
- Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 6 maçlık cezasını onadı
- AK Partili Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor
- Ahmet Özal, Haberler.com'a Turgut Özal'ın gülümseten tavla anısını anlattı: Ankara polisi her yerde babamı aradı
- 25 günlük bebeğini sobada yakarak öldüren anne tutuklandı
- Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı
- Caddebostan sahilindeki kirlilik havadan ve sualtından görüntülendi
- Fenerbahçe ve Galatasaray, 'Kadına şiddete son' diyerek derbi maçına çıkacak! İşte karşılaşmanın tarihi
- 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği söylenen şahsa mahalle sakinlerinden meydan dayağı
- Son Dakika! Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası 6 maddelik yeni yol haritasını açıkladı
- Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu
- Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
- Elon Musk, 'Kanıtlarım var' diyerek tüyleri diken diken eden sözleri kullandı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
- Çubuklu formayı yeniden giymek en büyük hayali! Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
- Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor
- 1 milyon liralık dublörlü gayrimenkul satışı son anda engellendi
- İrem Derici konsere damga vuran elbisesi hakkında konuştu: Bu sefer alttan göğüs dekoltesi verdim
- Hindistan'da okula giren leopar öğrenciye saldırdı
- Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı
- Hastadan 'bıçak parası' alan doktor ve sağlık memuru suç üstü yakalandı
PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu?— Haberler (@Haberler) December 2, 2021
Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira— Haberler (@Haberler) December 1, 2021
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet