Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip

Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek'in ardından bir aday daha çıkacağı netleşti.

ÖZBEK'E RAKİP OLACAK

Listelerin verilmesine 24 saat kala Prof.Dr. Süheyl Batum'un güçlü bir liste ile yarışa gireceği öğrenildi. Muhalefet Prof. Dr. Süheyl Batum'u adaylık için ikna etti.

ÜNAL AYSAL DESTEK OLDU

Milliyet'in haberine göre, Batum'a eski başkan Ünal Aysal da destek verdi. Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu ifade edildi. Abdurrahim Albayrak'ın da ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Rezan Epözdemir'in süreçte aktif rol aldığı belirtildi.