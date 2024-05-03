Trendyol Süper Lig'de 93 puanla lider konumda olan Galatasaray'da, bütün gözler şampiyonluğa odaklanmış durumda. Son haftalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek liderliklerini sürdürdü. GALATASARAY'A YENİ TRANSFER! Sırp forvet Petar Ratkov kimdir, Galatasaray'a mı transfer olacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'A YENİ TRANSFER Mİ GELİYOR?

Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da birçok oyuncu performansıyla dikkat çekti. Son haftalarda attığı gollerle öne çıkan Faslı yıldız Hakim Ziyech'in sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı ise merak konusu. Milli takımdan arkadaşı olan Jawad El Yamiq, Ziyech'in Suudi Arabistan'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Suudi basınında çıkan haberlerde birçok kulübün oyuncu ile temasa geçtiği iddia ediliyor. Öte yandan, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da büyük bir titizlikle sürüyor. Carlos Vinicius'un takımdan ayrılma olasılığına karşın bir forvet transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, rotasını Almanya'ya çevirdi.

PETAR RATKOV KİMDİR?

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekibi Salzburg'da forma giyen Petar Ratkov'u transfer gündemine aldı ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda oyuncunun transferi için resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. 20 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Salzburg formasıyla 33 maçta forma giydi ve takımı adına 6 gol atarken, takım arkadaşlarına da 3 asist yaptı. Petar Ratkov, santrfor mevkisinin yanı sıra sol kanat mevkisinde de görev yapabiliyor.

Kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki futbolcu Petar Ratkov'un piyasa değeri 6 milyon euro. Sırbistan Milli Takımı formasını bir kez giyen Ratkov, henüz gol ya da asist katkısı üretemedi.