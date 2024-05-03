WİLFRİED ZAHA TRANSFER Mİ OLUYOR? #9917 Galatasaray Zaha'yı gönderip Sadio Mane'yi mi alacak?

Galatasaray transfer çalışmalarına hız kazandırıyor. Sezon sonunda Wilfried Zaha'nın ayrılacağı gündeme gelirken, sarı-kırmızılılar büyük bir hamle için harekete geçti. İddialara göre, Al-Nassr'da forma giyen Sadio Mane, Galatasaray'ın radarında. Detaylar için bekleniyor. WİLFRİED ZAHA TRANSFER Mİ OLUYOR?Galatasaray Zaha'yı gönderip Sadio Mane'yi mi alacak? İşte merak edilenler...

ZAHA TRANSFER Mİ OLACAK?

Galatasaray, 24. şampiyonluğu için heyecanla gün sayarken, son dakika gelişmeleri de takımı hareketlendiriyor. Son 2 sezonda takıma katılan oyuncuların performansı büyük ses getirirken, sarı-kırmızılılar yeni hamlelerle güçlerine güç katmaya devam ediyor.

Galatasaray, çok sayıda yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak dünya çapında gündem olmayı başardı. Özellikle, Wilfried Zaha gibi isimlerin transferi büyük ilgi çekti ve sarı-kırmızılı takımın en çok konuşulan transferlerinden biri oldu.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Crystal Palace forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızı kadrosuna katmıştı. Ancak bu sezon Zaha'dan beklenen performansı alamayan Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde Fildişili oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtiliyor.

SADİO MANE GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray, Zaha'nın yerine Senegalli yıldız Sadio Mane'i düşünüyor. Al-Nassr'dan ayrılmayı planlayan Mane için sarı-kırmızılılar harekete geçerek oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray, Sadio Mane'i transfer etmek için Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Mane, bu sezon Al-Nassr formasıyla 39 maça çıktı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

SADİO MANE PİYASA DEĞERİ KAÇ?

Senegalli yıldız, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Mane'nin Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.